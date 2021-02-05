Названы причины повторного заражения коронавирусом

Американские медики, наблюдавшие за случаями повторного заражения COVID-19, пришли к выводу, что они возникают на фоне снижения иммунитета или из-за реактивации патогена в организме.

Согласно данным исследования, которые опубликованы в журнале BMJ Case Reports, специалисты из Медицинской школы Йельского университета рассмотрели случай, когда 40-летний мужчина заразился ковидом спустя 4 месяца после первого случая.

Впервые пациента госпитализировали в апреле 2020 года. У него было диагностировано затруднённое дыхание, а также имелся целый комплекс сопутствующих заболеваний: диабет, ожирение, недостаточная функция щитовидной железы. Во время лечения у пациента появились осложнения: у него открылось желудочное кровотечение, появились почечная недостаточность и пневмония. Кроме того, он заразился золотистым стафилококком. Однако мужчине удалось справиться со всеми этими недугами.

Через четыре месяца у него вновь оказался положительным тест на COVID-19 и возобновились приступы удушья, с которыми он опять оказался в больнице. Во второй раз болезнь протекала легче, и через неделю пациента выписали.

Медики пришли к выводу, что у больного было два отдельных случая заражения коронавирусом. Причём второй случай болезни протекал гораздо легче на фоне остаточного иммунитета после уже перенесённого коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса. За весь период в нашей стране зарегистрировали более 3,9 млн случаев заражения COVID.

Скончались от инфекции за последние 24 часа 527 заболевших. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 75 500 человек. Успешно перебороли заболевание 3,4 млн пациентов, из которых за последние сутки выписаны 23 582 пациента.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом среди регионов России продолжает оставаться Москва. За сутки в столице выявили 2032 случая COVID-19. В общей сложности в городе зарегистрировали 939 тыс. случаев заражения, 86 тыс. человек находятся под наблюдением врачей.

Также в столице 840 тыс. пациентов успешно выздоровели, около 14 тыс. погибли. На втором месте по суточному приросту заболеваемости находится Санкт-Петербург (+1463), замыкает тройку антирейтинга Московская область (+946). В пятерку также вошли Нижегородская область (+473) и Воронежская область (+368).