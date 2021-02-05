Названо топливо для самолётов будущего

Михаил Гордин – генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова – рассказал о топливе, на котором будут летать самолёты будущего.

По его словам, в перспективе все воздушные суда перестанут использовать керосин, заменив его водородом, как более эффективным и экологически чистым видом топлива. Однако, ка как пояснил специалист, такой переход будет сопровождаться изменением формы летательных аппаратов, передаёт РИА Новости

«Когда мы говорим о летательных аппаратах будущего, мы имеем в виду как раз водородное топливо, – сказал Гордин. – Вообще это уникальная история. А уникальность заключается в том, что с точки зрения весовой эффективности, плотности энергии на 1 кг массы, жидкий водород – самый оптимальный аккумулятор энергии, в несколько раз лучше, чем керосин».

Именно по этой причине, как считает гендиректор института им. Баранова, использовать водород очень выгодно. Ещё одной отличительной особенностью водорода в сравнении с керосином является то, что водород занимает больший объём.

«А это означает, что для его размещения придётся проектировать самолёты иных форм. В аэродинамические схемы нынешних летательных аппаратов – «труба с крыльями» – скорее всего, необходимый объем водородного топлива вместе с пассажирами не впишется», – пояснил он.

Кроме того, такие воздушные суда требуют создание соответствующей инфраструктуры по хранению и заправке криогенного водородного топлива, навыков работы с ним персонала аэропортов, резюмировал Гордин.

