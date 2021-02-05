Нефть: где рост, там и коррекция

Стоимость нефти сорта Brent вплотную подобралась к отметке 60 долларов за баррель — апрельские фьючерсы выросли 4 февраля в цене почти на процент — до 59 долларов. Для сырья это самый высокий показатель с февраля 2020 года. Мартовские фьючерсы на нефть WTI, в свою очередь, подорожали на 0,56% — до 56 за баррель.

Впрочем, вечером сырье растеряло рост и даже уходило в минус — до 58,86 доллара.

Основной причиной дневного воодушевления инвесторов стало ожидание новых ограничений, которые ОПЕК+ потенциально может принять для стабилизации цен. На прошедшей министерской встрече стран участников организации было обещано продолжить работу над сокращением избытка нефти на рынках, вызванного пандемией. Всё это, отметим, происходит в то время, когда запасы сырья в Китае и США продолжают сокращаться, а Саудовская Аравия сохраняет цены на нефть неизменными для Азии, одновременно повышая их на все сорта для покупателей в США и Европе, передает Bloomberg.

Ожидание роста спроса на нефть реально поддерживает цены, что не удивительно: правительства стран все активнее внедряют применение вакцин против Covid-19 в надежде на снижение заболеваемости и возобновление роста мировой экономики. И хотя её полноценного восстановления экспертное сообщество пока не отмечает, потребление нефти, по прогнозам Citigroup Inc, к концу года вернется к уровню 2019 года. Однако, с точки зрения технических индикаторов, и Brent, и WTI находятся сегодня в зоне перекупленности, отмечают участники рынка. А это значит, что после резкого подъёма нефть должна откатиться в рамках коррекции.

«Нефтяные цены продолжают расти, поддержанные позитивным внешним фоном и ожиданиями инвесторов», - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. По её мнению, спрос восстанавливается, поддержанный крепкой дисциплиной участников соглашения ОПЕК+ и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в день в этом месяце. Кроме того, в плюс играет и надежда на дополнительное масштабное стимулирование экономики США — это также снижает уязвимость спроса.

«Мы видим риски дальнейшего краткосрочного спекулятивного роста нефтяных цен на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Полагаем, что Brent будет пытаться обосноваться в зоне 58-60 долл./барр. в ближайшие дни. Но при закреплении цен выше этого уровня могут активизироваться сланцевые нефтедобытчики в США, а это повысит давление на цены за счет увеличения предложения нефти», — считает эксперт.

Котировки нефти начали активно расти 1 февраля, когда вступило в действие решение Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи в феврале и марте на 1 млн

баррелей в сутки, напоминает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Кроме того, компенсируя превышение квот 2020 года, снизили добычу Ирак, Нигерия и Казахстан (также на два месяца, общим объемом 0,425 млн баррелей в сутки). С 3 февраля котировки были поддерживает заявление мониторингового комитета ОПЕК+ о высокой степени исполнения договоренностей странами-участницами альянса (101%). В целом с момента принятия соглашения в апреле прошлого года государства организации сократили добычу на 2,1 млрд баррелей.

Рынок также позитивно воспринимает информацию последних двух недель о снижении коммерческих запасов в США — при этом отмечается, что добыча в стране не увеличивается, оставаясь на уровне 10,9 млн баррелей в сутки. Снижаются уже пятый месяц подряд, благодаря восстановлению спроса на нефть, и излишки нефти в странах ОЭСР.

Всё это позволило Саудовской Аравии повысить цены для потребителей в США и Азии (+0,7 долларов за баррель по сравнению с уровнем января 2021 года). Правда, для Северо-Западной Европы и Средиземноморского региона цены снижены — из-за низких темпов восстановления спроса. Сегодня мартовские фьючерсы на WTI выросли на 0,64% (56,59 доллара за баррель), а апрельские контракты Brent прибавили 0,56% (59,17 доллара за баррель).

Можно говорить о том, что рынок находится в стабильном состоянии, указывает Артем Тузов. Усилия стран-участниц ОПЕК+ и других государств, не входящих в картель, привели к постепенному снижению профицита, сокращению запасов и росту котировок. Однако дальнейший процесс восстановления цен будет, скорее всего, медленным, поскольку он напрямую зависит от ситуации с пандемией, массовой вакцинации и очевидно связанного с ними восстановления спроса на основных рынках энергоносителей.

В краткосрочной перспективе, прогнозирует ИК «Универ Капитал», цены могут превысить отметку 60 долларов за баррель. Однако для длительного закрепления на этом уровне нужны документальные подтверждения роста глобальной экономики. На сегодня, вероятно, цены пришли к балансу и будут сохранять уровень 56-58 долларов за баррель до начала марта, когда состоится следующее заседание ОПЕК+.