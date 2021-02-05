Саудовская Аравия намерена поднять цены на нефть для США и Европы

Саудовская Аравия объявила о готовности в марте текущего года сохранить цены на нефть для покупателей из Азии, однако, для клиентов из США и Европы Эр-Рияд поднимет цены, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Уточняется, что для США все сорта нефти подорожают на $0,1 за баррель. Стоимость ключевого сорта нефти Arab Light, который поставляется в Азию, будет стоить на $1 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая, пишет Финмаркет. При этом для европейских покупателей цены на саудовскую нефть вырастут сразу на $1,3-1,4.

Цены на нефть Arab Light при поставках в Азию в феврале 2021 года выросли в начале года на $0,7 за баррель. Для покупателей из США цены на все сорта саудовской нефти были повышены на $0,2, а для покупателей из Европы нефть подешевела из-за падения спроса на энергоносители, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Также в начале текущего года Saudi Aramco приняла решение отыграть назад договоренность, достигнутую на министерской встречи ОПЕК+. Тогда, напомним, было принято решение увеличить добычу нефти в феврале и марте 2021 года на 75 тыс. барр./сутки в каждый из месяцев.

