Опрос показал, что большая часть россиян доверяет российским вакцинам

Три четверти россиян доверяют российским вакцинам, а также лояльно относится к вакцинации от COVID, показало исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении агентства РИА «Новости».

Опрос показал, что с момента начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа прививку уже сделали более 12% опрошенных. Еще 40% заявили, что намерены сделать ее в ближайшее время, 2% респондентов отметили, что точно не будут прививаться от коронавируса, и надеются на свои силы. Остальные опрошенные пока находятся в раздумьях и не пришли к окончательному выводу, а просто наблюдают за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится. Среди участников опроса 27% уже переболели COVID-19, отмечают аналитики.

При этом 38% респондентов доверяют российским препаратам и готовы привиться вакциной «Спутник V», почти столько же – 37% отметили, что ждут появления других отечественных вакцин таких, как «ЭпиВакКорона».

Исследование проводилось с 25 января по 3 февраля на портале «Рамблер» среди 5 тысяч пользователей по всей России. В опросе приняли участие 60% мужчин и 40% женщин, а самыми активными оказались респонденты от 25 до 44 лет (40%).

Ранее иммунологи сообщили, что препарат «Спутник V» показал эффективность в 91,6%. От тяжелых случаев течения заболевания вакцина защищает на 100 %.

