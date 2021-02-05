От теории до реальных кейсов: в Москве обсудили меры поддержки бизнеса

Мероприятие на тему «Поддержка бизнеса в Москве велось сразу в двух форматах – онлайн и офлайн, в общей сложности его посетили более 3,5 тысяч человек.

Об условиях для начала и развития бизнеса в городе, а также о существующих мерах государственной поддержки участникам рассказали представители Департамента инвестиционной и промышленной политики, УФНС России по городу Москве, а также ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«Сегодня московским компаниям доступен широкий спектр мер поддержки: это и помощь с локализацией предприятия, налоговые льготы, прямая финансовая помощь. Участники встречи обсудили особенности получения тех или иных преференций, возможные изменения в налоговом законодательстве, новые онлайн-сервисы и услуги. При этом особое внимание эксперты уделили разборам реальных кейсов и проблем, с которыми обратились представители бизнеса. Это только первая встреча, но мы уже видим, что формат оказался крайне востребованным», – пояснил «Эксперту» руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что большинство московских компаний уже пользуются созданной инфраструктурой, а специальные услуги дают им не только дополнительные возможности, но иногда и конкурентные преимущества.

Так, новый сервис «Московский инвестор» позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять в Правительство города вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности. Механизм работы сервиса прост и понятен, а его особенность – минимальный срок решения проблемы, всего 10 рабочих дней.

В конце прошлого года было запущено мобильное приложение: теперь вне зависимости от места и времени московским предпринимателям обеспечена удобная точка доступа к инструментам и информации.

В завершении встречи организаторы и эксперты перешли к разбору кейсов конкретных компаний, ответили на вопросы и рассказали, куда обращаться в той или иной ситуации. Участников особенно интересовали вопросы упрощенной процедуры открытия и закрытия бизнеса, механизм получения займов и субсидий, их объемы и способы получения.

Цикл бесплатных семинаров для бизнеса проходит со 2 февраля по 30 марта. Следующее мероприятие состоится 9 февраля и будет посвящено инвестиционной инфраструктуре столицы, возможностям в этой сфере и льготам для бизнеса. Принять участие в семинарах может любой желающий. Подробное расписание и форма для регистрации доступны по ссылке.

