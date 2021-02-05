Препарат «Спутник V» будет поставляться в Парагвай

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал с правительством Парагвая договор о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Новость сообщил министр здравоохранения Парагвая Хулио Массолени.

«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с РФПИ по вакцине "Спутник V". Мы ждем контракты, которые уже были подписаны, чтобы объявить объемы и сроки поставок», - цитирует министра ТАСС.

Использование препарата в стране было одобрено Минздравом Парагвая в январе.

Первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире стал российский препарат «Спутник V», который был разработан в научном центре Гамалеи в Москве. В настоящее время препарат используется для массовой вакцинации россиян во всех регионах страны. Помимо этого, вакцина одобрена к применению в 15 странах мира - Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

По данным на 5 февраля в Парагвае выявлено 136 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,8 тыс. человек скончались от заболевания, сообщает университет Джонса Хопкинса. В общей сложности в мире зафиксировано 103 млн случаев заражения и около 2,3 млн смертей от вируса. Россия по заболеваемости COVID занимает пятую строчку в мире.

