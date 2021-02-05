Радикальная оппозиция взяла тайм-аут

Утверждение, что худой мир лучше доброй ссоры не всегда применимо с точки зрения достижения иных политических целей, но решение лидеров радикальной оппозиции взять тайм-аут в данном случае выглядит как свидетельство того, что они сумели обуздать собственные эмоции и задействовать рациональный расчет.

Глава «администрации» сторонников осужденного блогера Леонид Волков сказал, что на период «антракта» ФБК (организация признана Минюстом иностранным агентом - ред.) не совсем «заляжет на дно», и будет продолжать добиваться его освобождения, но преимущественно «внешнеполитическими методами».

Волков заявил «Эксперту Online», что настроение у активистов «исключительно патриотическое», и о том, что они намерены призывать к иностранному вмешательству, речи не идет — хотя ФБК и так включен минюстом РФ в реестр иноагентов.

Возобновить уличные акции оппозиция намерена весной, чтобы дать своим сторонникам собраться с силами после того, как 23, 31 января и 2 февраля власти судебно-политическими методами «вычесали» из их рядов наиболее пассионарных участников.

Скрипач не нужен

Не стоит преувеличивать роль организаторов в протестных акциях и их способность управлять тем, будут протесты продолжатся или остановятся, полагает доцент Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Екатерина Шульман.

«Протесты происходят не потому, что людей выводит на улицу какой-то пассионарный организатор, а потому, что происходит нечто, что их возмущает (или восхищает, в более редких случаях). Мы видели на примере трех последних митингов, что протесты происходили в том числе в городах и регионах, где штабов Навального нет или не не функционируют из-за задержаний и арестов руководителей. Люди там самоорганизовывались через соцсети, и делали это ничуть не хуже, чем если бы этим занимались какие-то администраторы», — сказала она «Эксперту Online».

По ее мнению, протестная активность в России вышла на стадию самоподдерживающейся реакции, когда администрирование массовых акций становится избыточным, а если повод возникнет, акции будут происходить независимо оттого, что в них был объявлен «перерыв до весны». К тому же до весны осталось совсем немного.

В написанной в жанре политической фантастики книге Адама Робертса New Model Army описывается гражданская война в Англии в каком-то неопределенном будущем. Процесс, подобный тому, который предвидит Шульман, в книге называется «викизацией» протеста (слова «флешмоб» тогда еще не было в обиходе). Робертс детально объясняет, почему правительственные силы, превосходящие повстанцев численно и технически, ничего не могут сделать с малочисленным и плохо вооруженным противником.

Преимущество «wiki-армии» над регулярными войсками состоит в том, что ее невозможно обезглавить (у нее нет руководства), окружить (у нее нет мест дислокации), рассеять (у нее нет постоянных подразделений) и даже понять, кто ее составляет (бойцы не носят форму). Эта повстанческая «армия» напоминает пчелиный рой, который собирается для конкретной атаки (время и место согласовывается по соцсетям) и моментально распадается на тысячи отдельных участников, как только атака завешена. Кажется, что Адам Робертс в самом деле заглянул в будущее, только не своей родной Англии, а России 31-го января 2021 года.

Навальный сделал одно несомненно важное дело, которое не могут отрицать даже его противники — он дал протестно настроенному населению «удочку», с помощью которой оно теперь может «ловить рыбу» самостоятельно. Основатель ФБК обучил избирателей технологии «умного голосования», которую на местах заинтересованные группы могут использовать на предстоящих в сентябре выборах. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

А повод мы всегда найдем

Акции протеста в течение 2021 года будут привязаны к каким-то значимым политическим событиям, а таких, полагает Шульман, в календаре более чем достаточно.

«События, так или иначе связанные с личность Навального — только часть этого календаря, но далеко не единственная. Помимо процессуальных действий вокруг Навального и этапов его уголовных дел постоянно возникают не менее значимые поводы для протестной активности», — говорит она.

Власти сами подбрасывают в этот огонь дров — например, указывает политолог, арестовывая значимые для оппозиции фигуры, таких как главред «Медиазоны» Сергей Смирнов. Число задержанных в последние недели таково, что митингами в их защиту можно заполнить все выходные на много месяцев вперед. Также поводы для протестов, по ее мнению, наверняка даст начинающаяся кампания по выборам в Госдуму:

регистрация кандидатов, отказы в регистрации, агитационная кампания, голосования, подозрения в фальсификациях, пост-выборные протесты.

Ближайшей значимой датой в политическом календаре-2021, которую предвидит Шульман, будут марш памяти Бориса Немцова, который с 2015 года проходит ежегодно в последних числах февраля. Все прошлые годы это шествие согласовывалось с властями. Продолжится ли традиция в этом году - сказать трудно, поскольку есть повод для отказа в согласовании: коронавирусные ограничения (и прилагаемая к ним статья 236 УК РФ). Хотя сторонники Навального никогда ранее не проявляли особой активности в «немцовских» маршах (это не совсем их «чашка чая»), но в этом году такой марш может стать «точкой сборки» и для этой части оппозиции, несмотря на объявленный ее администраторами тайм-аут. Сам факт отказа в согласовании традиционного мероприятия может стать триггером новых уличных столкновений.

Другое дело, захотят ли сами организаторы мемориальной акции видеть в своих рядах «диких» навальнистов.

Такой вопрос далеко не праздный, потому что нисходящее количество участников акций 23 января, 31 января и 2 февраля показывает, что протест стабильно «сдувается», если вместо движения вперед происходит бег по кругу. И, как считает директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов, это вполне ожидаемое развитие, с которым сами организаторы протестов вынуждены смириться, чтобы не начать выглядеть жалко.

«Протесты с правых позиций — а Навальный критикует власть именно с этой стороны — для России вообще не очень органичны. Навальный мобилизует массы своей энергетикой, но не идеологией — в России, в отличие от Европы, люди обычно и идут за яркой личностью, а не за абстрактными идеями. Поэтому при физическом отсутствии Навального его штабам людям нечего предложить, и решение приостановить активные мероприятия тактически совершенно разумное», — сказал он «Эксперту Online».

Протест временно недоступен

Для действующей власти гораздо опаснее был бы протест с левых позиций, потому что недовольство подавляющей части россиян своим социально-экономическим положением находит политическое оформление именно на левом фланге. И это — большое везение для властей, что на этом фланге сейчас не находится фигуры, сопоставимой с Алексеем Навальным по харизме, уверен политолог.

«Отказ от уличных протестов, анонсированный его штабом, на какое-то время успокоит общество. Но власти не следует расслабляться, потому что это именно временное затишье, и его продолжительность мало зависит как от властей, так и от лидеров протеста. Если подспудное недовольство населения экономической и политической ситуацией «оседлает» какой-либо деятель под лозунгами социальной справедливости, он сможет мобилизовать на порядки больше сторонников, чем это делает Навальный», — прогнозирует Орлов.

Он обращает внимание на то, что среди участников недавних протестных акций огромному их числу было, по большому счету, безразлично, какие формальные поводы находились для этих акций. Основная масса собравшихся просто находила эмоциональную разрядку от пребывания в толпе таких же людей, объединенных общим негативом. О том, что нарастание негативной энергетики передается и противоположной стороне, собирающиеся на улицах люди вряд ли задумываются.

«Трогать тигра за усы» — занятие, бесспорно, возбуждающее эмоции, но так можно дотрогаться до белорусского сценария, когда свои эмоции перестанут контролировать уже силовики. Предстоящие месяцы покажут, насколько «администрация» Навального контролирует свою «wiki-армию», откажутся ли ее «бойцы» от активных действий, как к тому призвал Леонид Волоков, или негативная энергетика населения проявится в каком-то другом виде и месте.