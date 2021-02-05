Россия выслала трех дипломатов за участие в несанкционированных акциях протеста

Министерство иностранных дел России объявило «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. Дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста странников оппозиционного политика Алексея Навального.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчёркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены «persona non grata». Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – говорится в заявлении МИДа.

31 января МИД России обвинил США во вмешательстве во внутренние дела из-за поддержки несанкционированных акций протеста, проведенных сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

«Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона Госсекретарем США Э.Блинкеном – ещё одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России», – сказано в Facebook МИДа.