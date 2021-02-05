Курс рубля: между санкциями и нефтью

На российском валютном рынке в начале февраля 2021 года складывается достаточно стабильная ситуация. В первую очередь, рубль опирается на достаточно высокие для последнего времени цены на нефть и заявления ОПЕК+, которая ждет сокращения дисбаланса на рынке сырья и прогнозирует рост спроса на него.

Поддержку нацвалюте также оказывает сохранение аппетита к риску на мировых площадках в целом и ожидание вливания ликвидности со стороны властей США, которые никак не согласуют объем помощи экономике. Ожидается, что сумма поддержки достигнет 1,9 трлн долларов. Позитивно инвесторы воспринимают также сообщения о том, что вакцинация от коронавируса набирает обороты, и мировая экономика уже в обозримой перспективе начнет восстановление после пандемии. Все это поддерживает интерес к рисковым активам.

На этом фоне российская валюта в четверг, 4 февраля, в основном росла против доллара и в большей степени — к евро. Как отмечает «Прайм», курс доллара расчетами "завтра" на 21.17 мск снижался на 24 копейки, до 75,69 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 90,55 рубля. Днем доллар и евро опускались до 75,30 рубля и 90,28 рубля, соответственно. Произошло это благодаря тому, что стоимость барреля сорта Brent поднималась до 59,01 доллара —максимума с февраля прошлого года.

Также, считают аналитики компании «Финам», в 2021 году, по мере восстановления мировой экономики после кризиса стоит ждать дальнейшего возрастания спроса на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. В частности, это будет способствовать укреплению рубля. Дополнительную поддержку рублю будет оказывать постепенное восстановление спроса и цен на нефть. Это обеспечит рост экспортных доходов российских нефтяных корпораций, и, соответственно, спрос на российскую валюту при конвертации их валютной выручки.

В базовом сценарии в «Финам» ожидают, что курс рубля по отношению к доллару будет находиться преимущественно в диапазоне 69-72 руб./долл., а по отношению к евро — в коридоре 82-86 руб./евро. Однако при более широком диапазоне цены нефти 40-60 долларов за баррель курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 руб. за доллар и 78-91 руб. за евро. В случае реализации геополитических и/или санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 руб. и 93,3 руб. соответственно.

У финансовых рынков сегодня оптимистичные настроения, говорит старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, фьючерсы на американские фондовые индексы утром обновляют свои исторические максимумы, нефть торгуется выше 59 долларов за баррель Brent все ближе подбираясь к цели 60 долларов. Такой позитив, объясняет он, сейчас основывается на четырех основных факторах, первый — это ожидание нового пакета фискальных стимулов в США. Второй — улучшение экономических ожиданий от ускорения вакцинации в США. Третий — сильная квартальная отчетность американских компаний. И четвертый — взвешенная позиция американских финансовых регуляторов и прежде всего министра финансов США Джанет Йеллен по итогам встречи, посвященной инциденту с возросшей волатильностью фондового рынка после взлета акций GameStop.

Так что пока для группы рисковых активов, можно констатировать позитивный фон, повторяет аналитик. Что касается рублевых инструментов, то здесь, с одной стороны, есть дополнительный позитив, потому с сегодняшнего дня Минфин сокращает объем покупки иностранной валюты более чем в два раза с 7,1 млрд. рублей в день до 2,4 млрд. С другой стороны, есть первое программное выступление нового президента США Джо Байдена посвященное внешней политике, в котором он пообещал жестко противостоять России и потребовал освобождения оппозиционера Алексея Навального.

«Сложно сказать, как на угрозы Байдена отреагирует рынок, но пока видится, что инвесторы успели немного привыкнуть к подобным заявлениям, и видимо проигнорируют их, по крайне мере до тех пор, пока не появятся новые санкционные планы в отношении России», — указывает Александр Розман. По его словам, больше внимания сегодня стоит уделить статистике по американскому рынку труда. Это первый отчет 2021 года, и во многом от него может зависеть скорость принятия нового пакета фискальных стимулов в США.

Если фактические значения окажутся лучше прогнозов, а на это сейчас указывают статистические модели Forex Optimum, оправданность таких масштабных госрасходов в США вызовет больше сомнений. А значит, спровоцирует снижение фондовых и сырьевых рынков, которые этот пакет уже учли в котировки и ослабит американский доллар, потому что в этом случае снизится беспокойство об ускорении инфляции и росте доходностей по американским гособлигациям. Так что, по прогнозам компмании, рубль к американской валюте сегодня имеет весьма широкий торговый коридор 74,70-75,70, но комплекс факторов пока указывает на более высокую вероятность смещения котировок в нижнюю часть этого диапазона.

На более долгосрочном горизонте, до конца февраля, вероятность продолжить снижения у рубля больше, добавляет Александр Розман. Не смотря на снижения объема покупок валюты Минфином России, никуда не уходят факторы внешнеполитического давления и проблем с долговым финансированием дефицита бюджета в 2,75 трлн на 2021 года. К тому же если говорить о внешней конъюнктуре рынков, то вероятность ее ухудшения в ближайший месяц выше.

Нефть практически завершила среднесрочный цикл роста и скоро начнет перейдет к снижению. На фондовых площадках схожая ситуация, к концу февраля значения индексов вероятней будут ниже текущих значений. Так что к концу февраля-началу марта, уверены в Forex Optimum, можно ожидать более сильного ослабления рубля к доллару к отметкам 78-80 и к евро 93-95.

С третьей декады января рубль начал слабеть, основной причиной чего послужили политические факторы, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Арест, а потом и замена условного срока на реальный Алексею Навальному создавали риски введения антироссийских санкций. В результате пара доллар-рубль ушла в район сопротивления 76 руб. за доллар. Однако все оказалось не так страшно. В Конгресс США на днях был внесен законопроект, предполагающий лишь точечные санкции в отношении российских должностных лиц, Европа и вовсе не решила, как она может «наказать» Россию.

Вчера, продолжает эксперт, Минфин принял совсем неожиданное решение сократить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, несмотря на то что нефть в январе подорожала. Все это в совокупности позволило рублю укрепиться. Сейчас ситуация неопределенная. С одной стороны, российская валюта поддерживается рекордно высокими для последних месяцев ценами на нефть, с другой, на рубль давит укрепление доллара к корзине мировых валют, а также хоть и снизившиеся, но сохраняющиеся политически риски.

Что касается среднесрочных перспектив, то Алексей Антонов не видит никаких шансов на серьезное укрепление рубля. Причина кроется в слабости российской экономики: по оценкам МВФ, мировая экономика вырастет в этом году на 5,5%, а российская — лишь на 3%. По паре доллар-рубль складывается следующая техническая картина, отмечают в «Алор Брокер». Очень сильной поддержкой выступает район 73. Должно произойти просто чудо, чтобы курс российской валюты ушел ниже отметки 73 руб. за доллар. Ближайшее сопротивление расположено в район 76, но оно уже проторговано и не является сильной преградой. Ждем, что в течение февраля эта отметка будет пройдена, и пара отправится к следующей цели — 78 руб. за доллар.