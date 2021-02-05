Рубль укрепляется в конце недели

Торги конца недели для российского рубля выглядят оптимистично. Открывшись с 75,44 рубля за доллар и 90,3 рубля за евро, к пяти часам достиг отметок в 74,59 рубля и 89,53 рубля за доллар соответственно.

Сам доллар при этом рос. Индекс DXY с 91 пункта за тот же период поднялся до 91,5 пункта.

Рубль находится под воздействием двух факторов –заметного недельного роста котировок нефти, и того факта, что рынок все еще не может однозначно взвесить санкционные риски, чтобы заложить их в цену валюты. Наблюдающийся на мировых рынках оптимизм пока позволяет рублю отыгрывать стоимость на интересе к рисковым активам, однако, санкционные новости могут развернуть тренд.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал», Артем Тузов полагает, что в краткосрочной перспективе, при условии отсутствия негативных сигналов с рынков, отечественная валюта будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 в паре с долларом и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой.