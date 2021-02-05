В ночь с 4 на 5 февраля сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке, рассказали в пресс-службе ведомства.

«В ночь с 4 на 5 февраля 2021 г. официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трёх часов подвергался массированной DDoS-атаке», - рассказали в ведомстве. Уточняется, что сайт атаковался из-за рубежа, где и был зафиксирован «негативный источник воздействия».

Ранее аналогичные атаки были зафиксированы 23 и 31 января, когда сайт Росгвардии также пытались «взломать». В пресс-службе добавили, что атаки проводились с территорий ряда стран Евросоюза и были успешно нейтрализованы.

Ранее о кибератаках на свой сайт сообщила служба исполнения наказаний. ФСИН уточнила, что сайт подвергся «нападению» из 15 стран.

«Официальный интернет-портал ФСИН России, куда входят сайт ФСИН, сайты территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, в период с 18:00 17 января по настоящее время подвергся массированным DDoS-атакам», - рассказали в ведомстве, уточнив, что попытки взломать сайты производились с территорий США, Турции, Германии и Японии.

