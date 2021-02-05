Штаб Навального объявил об отмене акций протеста

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube заявил, что в ближайшее время не будут проводиться несанкционированные митинги. Волков объяснил это тем, что большое количество участников митингов арестовано и «практически разгромлены штабы».

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Алексей нас просит сконцентрироваться на осени (выборах в Госдуму – Эксперт). Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», – сказал Волков.

При этом соратник Навального пообещал не отказываться от митингов в принципе и пообещал «хорошо подготовить» и провести «что-то большое и весной и летом».

23 и 31 января в большинстве крупных городов России состоялись несанкционированные митинги сторонников оппозиционно политика Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Суд зачел в срок Навального год, который он провел под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, срок заключения Навального составит два года и восемь месяцев. Представитель управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве просил суд отменить Навальному условное наказание и заменить его реальным сроком в виде трех с половиной лет на основании того, что Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию. Навальный заявил, что не отмечался во ФСИН только в период лечения в Германии и назвал судебный процесс политическим.