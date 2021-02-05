В Госдуме ответили на угрозы Байдена противодействовать России

Депутат нижней палаты российского парламента Руслан Бальбек прокомментировал высказывания главы Белого дома Джо Байдена о нашей стране. При этом он посоветовал американскому президенту запечатать свои пожелания и угрозы в конверт и пустить его по ветру, так как для России это будет иметь тот же эффект, передаёт РИА Новости

«Мы за всю послевоенную историю ещё никогда не слышали доброго слова в свой адрес от руководства США, и у нас выработалось на ментальном уровне недоверие к этому насквозь лживому агрессивному «оплоту демократии», – подчеркнул Бальбек. – Так что мистер Байден, который хорошо погрел карманы самым что ни на есть коррупционным путем во времена президентства Порошенко, нам не пример и не указ».

По словам депутата, в плане коррумпированности Байден и Навальный – единомышленники.

«Поэтому пусть запечатает свои пожелания и угрозы в конверт и пустит его по ветру – это будет для нас иметь одинаковый эффект наряду с его заявлениями. И на все его угрозы мы будем отвечать зеркально и адекватно, здесь ему не Украина, холуев нет», – резюмировал депутат Госдумы.

Ранее сообщалось, что Джо Байден потребовал немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального без каких бы то ни было предварительных условий, пообещав при этом жёстко противодействовать России.

«Я очень четко дал понять президенту Путину в манере, которая сильно отличается от манеры общения с ним моего предшественника, что дни, когда Соединенные Штаты мирились с агрессивными действиями России, вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлениям ее граждан, закончились», – грозно предупредил Джо Байден, намекая на разговор с Владимиром Путиным по телефону.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Байден пообещал жестко противодействовать России».

