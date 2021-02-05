В хранилищах Европы запасы газа ушли ниже 50%

К утру 3 февраля запасы газа в подземных хранилищах Европы преодолели «экватор» и опустились ниже 50% от полной наполняемости, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

ПХГ Европы к утру 4 февраля были заполнены на 49,83%, в Германии, которая является главным газовым рынком Европы, запасы сократились до 42,44%. Еще хуже дела обстоят во Франции, где хранилища заполнены всего на 39,65%. Отмечается, что текущий уровень запасов в Евросоюзе на 2,77 процентных пунктов ниже, чем средний показатель за последние пять лет.

Ситуацию осложняется тем, что после оттепели, которая наблюдалась на территории Европы 5 февраля, со следующей недели синоптики прогнозируют сильные по европейским меркам морозы: от -5 до -10 градусов Цельсия, а в Восточной Европе - по ночам до -15.

Поступление СПГ в газотранспортную сеть Европы в феврале 2021 сократилось на 49% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Весь свободный объем сжиженного природного газа перетягивает на себя премиальный рынок Северо-Восточной Азии, оставляя европейским покупателям минимальные объемы, которые гарантированы согласно подписанным ранее договорам.

