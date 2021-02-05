В Кремле оценили заявление штаба Навального об отказе от акций протеста

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают любые незаконные акции. По его мнению, отсутствие таковых должно являться нормой, передаёт РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем любые незаконные, нелегитимные акции, – сказал он в ходе общения с представителями СМИ. – Из этого надо исходить. Мы решительно осуждаем любые незаконные акции».

На вопрос одного из журналистов, удовлетворены ли в Кремле заявлением штаба Навального об их окончании, Песков напомнил, что отсутствие незаконных акций должно являться нормой.

«Отсутствие незаконных акций должно быть нормой. А не предметом каких-то анонсов», – резюмировал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире программы Navalny Live в YouTube заявил, что в ближайшее время не будут проводиться несанкционированные митинги. Волков объяснил это тем, что большое количество участников митингов арестовано и «практически разгромлены штабы».

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам... Алексей нас просит сконцентрироваться на осени (выборах в Госдуму — Эксперт). Доставать его из тюрьмы мы будем внешнеполитическими методами», — сказал Волков.

При этом соратник Навального пообещал не отказываться от митингов в принципе и пообещал «хорошо подготовить» и провести «что-то большое и весной и летом».