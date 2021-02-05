В России за сутки выявлено 16,8 тыс. новых случаев COVID

В России за сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса, передает оперштаб. 4 февраля сообщалось о 16 714 случаях заражения. За весь период в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев заражения COVID. Скончались от инфекции за последние 24 часа 527 заболевших. В общей сложности число безвозвратных потерь достигло 75 500 человек. Успешно перебороли заболевание 3,4 млн пациентов, из которых за последние сутки выписаны 23 582 пациента.

На первом месте по заболеваемости коронавирусом среди регионов РФ продолжает оставаться Москва. За сутки в столице выявили 2032 случая COVID. В общей сложности в городе зарегистрировали 939 тыс. случаев заражения, 86 тыс. человек находятся под наблюдением врачей. Также в столице 840 тыс. пациентов успешно выздоровели, около 14 тыс. погибли.

На втором месте по суточному приросту заболеваемости находится Санкт-Петербург (+1463 случая), замыкает тройку антирейтинга Московская область (+946 случаев). В пятерку вошли Нижегородская область (+473) и Воронежская область (+368). Наименьшее количество случаев - три - выявлено в Чукотском АО.

