В Роструде назвали самые высокооплачиваемые вакансии января

В январе текущего года самая высокая зарплата предлагается пилоту в московской авиакомпании — 330 тыс. руб., следует из сообщения Роструда.

Чуть меньшую зарплату предлагают в вакансиях командирам и вторым пилотам вертолетов и самолетов в Красноярском крае, в Якутии, Ханты-Мансийском автономном округе - от 140 до 250 тыс. руб.

На ежемесячный доход в 300 тыс. руб. в месяц могут рассчитывать высококвалифицированные инженеры. Подобные специалисты требуются, в частности, в Хабаровском крае. От 200 тыс. руб. в месяц предлагается инженерам в Калининградской и Челябинской областях, а также на Чукотке, в Татарстане и Якутии.

Программистам предлагается зарплата в размере от 150 до 250 тыс. руб. Подобных специалистов ищут в Москве, Санкт-Петербурге, Ульяновской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областях, Севастополе, Приморском крае.

Ранее Росстат сообщал, что по данным за прошлый год у россиян снизились реальные доходы, то есть средства, которые остаются на руках после уплаты всех обязательных платежей и кредитов, на 3,5%. При этом число безработных выросло на 24,7%, достигнув отметки 4,3 млн человек.

