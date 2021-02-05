Массовая вакцинация в Европе на грани срыва

27 января в Брюсселе собрались послы 27 стран, входящих в Евросоюз. Главным вопросом повестки была ситуация с вакцинацией на континенте, которую многие оценивают, как крайне тяжелую. Напомним, что коронавирусная пандемия уже унесла жизни более 700 тысяч европейцев.

«Это катастрофа!»- коротко, но емко и в целом правильно охарактеризовал то, что происходит с вакцинацией на континенте, представитель Франции Филипп Леглис-Коста.

Всего за неделю до совещания дипломатов ЕС поставил задачу вакцинировать 70% взрослого населения Европы к концу лета, что скорее всего позволит отказаться от локдаунов, которые обходятся европейским экономикам в миллиарды евро. Однако уже через считанные дни в Брюсселе признали, что эта задача невыполнима. После того, как слухи о задержках с поставками вакцин стали реальностью, еврочиновники атаковали производителей вакцин и потребовали от них увеличить, а не уменьшать поставки.

Однако тактика давления, похоже, особых успехов не принесла. После раскрытия деталей контрактов с фармацевтами стало очевидно, что у ЕС нет особых возможностей заставить производителей выполнить обязательства…

Сначала высокопоставленные еврочиновники были очень довольны тем, как проходит вакцинация, но сейчас в Брюсселе царит паника. Эти метаморфозы стали известны после того, как Reuters ознакомился с деталями переговоров между европейскими дипломатами в последний месяц. Некоторые чиновники Еврокомиссии еще в декабре заподозрили неладное, но руководство блока несмотря на предупреждения все же обнародовало амбициозные задачи и сейчас оказалось в дураках.

Сейчас очевидно, что дисциплина и любовь к порядку, всегда отличавшие европейцев, ушли в прошлое. Достаточно сказать, что чиновники очень халатно отнеслись на начальном этапе к документации и даже не знали, сколько доз вакцины должна поставить та или иная фармацевтическая компания. Не удивительно, что сейчас их вполне справедливо критикуют все, кому не лень, и в первую очередь правительства стран членов ЕС.

Дефицит вакцин затрагивает не только людей. Он ведет также к политическому кризису. Британия, наконец окончательно вышедшая из ЕС после пяти лет трудных переговоров, вакцинирует своих граждан гораздо более высокими темпами по сравнению с континентальной Европой.

Убедившись, что попытки повлиять через суд на AstraZeneca, которая сообщила о снижении поставок вакцины в Европу, безрезультатны и не приведут ни к чему хорошему, ЕК обратила свой гнев на Лондон, который, по утверждениям фармацевтов из британской AstraZeneca, не разрешает вывозить на континент вакцину, сделанную на фабриках в Великобритании. Однако и здесь еврочиновников ждал неприятный сюрприз. Они быстро поняли, что давление может помешать заключению очень важного пограничного соглашения между Лондоном и Дублином, и перестали критиковать британцев.

На туманном Альбионе континентальной Европой тоже недовольны. О многом говорят заголовки на первых страницах британских газет: «Началась война за вакцину» и «Руководство ЕС ведет себя как мафия».

Евросоюз начал вакцинацию приблизительно на три недели позже, чем Великобритания главным образом потому что решил сертифицировать вакцины традиционным путем, т.е. все тщательно проверять. Брюссель гордо заявил, что по сделкам с 6 производителями вакцин Европа получит 2,3 млрд доз при населении 450 млн человек. Из них на долю Pfizer пришлись почти 600 млн доз. Ставку в Брюсселе сделали на вакцину AstraZeneca, сертифицированную, кстати, всего лишь неделю назад. Главные причины - низкая цена (2,5 евро Astra и 15,5 евро Pfizer) и более легкие хранение и доставка. Однако британо-шведская компания официально предупредила ЕК, что из-за проблем на фабриках вынуждена снизить поставки вакцины в Европу, которые должны начаться 15 февраля. Причем, снижение будет очень существенным: с 80 млн доз до 31, т.е. на 60%. Кстати, на этой неделе выяснилось, что о возможности возникновения проблем и изменений сроков поставок и объемов в первом квартале представители Astra предупреждали еврочиновников еще на переговорах по контракту в самом начале декабря.

Паника в Брюсселе началась в конце января. Дело в том, что неделей ранее AstraZeneca о том же сообщил Pfizer. Американские фармацевты тоже сослались на технические проблемы на фабрике в Бельгии, но пообещали, что после устранения неполадок объемы производства должны вырасти. Брюссель стерпел эту пощечину, а вот возмущенные итальянцы пригрозили Pfizer судом.

Несмотря на все эти проблемы и то обстоятельство, что к 19 января в Европу было поставлено всего 5 млн доз вакцин, т.е. значительно меньше того, что было запланировано по графику, Еврокомиссия заявила о планах вакцинировать к концу лета почти три четверти взрослого населения континента. Наверное, не удивительно, что в результате такого разгильдяйства Европа сейчас значительно отстала по темпам вакцинации (менее 2%) не только от США, Израиля и ОАЭ, но даже и от Великобритании. Кстати, успехи Лондона явно приободрили евроскептиков, которые сейчас говорят, что британцы поступили правильно, выйдя из ЕС, и ссылаются на результаты вакцинации.

Под давлением возмущенного Брюсселя Astra пошла на незначительные уступки – пообещала поставить дополнительную партию в 8 млн доз на неделю раньше запланированного начала поставок, 7 февраля. Однако это, конечно, капля в море и Еврокомиссию не устроило.

Когда же Брюссель потребовал, чтобы компания поставляла на континент вакцину, сделанную на британской фабрике, директор AstraZeneca Паскаль Сорио ответил, что он не обязан выполнять требования Евросоюза. При этом он сослался на контракт, в котором говорится, что фармацевтическая компания «приложит все усилия» для выполнения контракта, но не говорится, что конкретно будет делаться.

Главный довод Astra заключается в том, что Лондон подписал с компанией контракт на поставки вакцины на три недели раньше Брюсселя. При возникших из-за технических проблем форс-мажорных обстоятельствах фармацевты вынуждены, говорят фармацевты, отгружать вакцину в порядке очереди.

Взаимные упреки и, главным образом, невозможность заставить фармацевтов выполнять взятые обязательства в полном объеме и в установленные контрактом сроки заставили Брюссель пойти на радикальные меры. В прошлую пятницу было объявлено, что если AstraZeneca не решит проблемы к концу квартала, то Брюссель объявит с 1 апреля о фактическом запрете на экспорт вакцины, включая две европейские фабрики компании в Бельгии и ФРГ. За границы Евросоюза в случае вступления в силу запрета вывозить вакцину, произведенную на его территорию, можно будет только с разрешения европейских властей. Поскольку Astra поставляет вакцину во многие страны, включая США, Канаду и Японию, и что запрет экспорта может сорвать сроки поставок вакцины в эти страны, в Вашингтоне и столицах других покупателей Astra уже выразили сильное недовольство действиями Евросоюза.

В общем, пока все идет к тому, что вместо того, чтобы помогать людям, вакцины их только разъединяют и ведут к конфликтам. Если не удастся найти компромисса, то уже в ближайшем будущем к войнам за ресурсы может добавиться новый вид войн – войны за вакцины.