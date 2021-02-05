Владимир Ефимов: Московский оборот торговли и услуг в январе вырос на 11%

Общий оброт торговли и услуг в январе 2021 года составил 894 млрд рублей, что на 11,2% больше чем в январе предыдущего года. Повышенным спросом пользовались товары и техника для дома. Об этом сообщила пресс-служба департамента экономический политики и развития города.

«Несмотря на последствия пандемии и сохраняющийся пока ряд ограничительных мер, столичная экономика продолжает демонстировать устойчивость. По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2%, сферы услуг - включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи- на 3,9%. Максимальный прирост по сравнению с январем прошлого года достигнут в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 36%», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи продолжали активно совершать крупные покупки для дома, отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. «Оборот торговли компьютерами и цифровой техникой в Москве за первый месяц 2021 года составил 7,3 млрд рублей, что на 28% выше оборота января 2020 года. Обороты торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами выросли на 68% до 31,0 млрд рублей», - добавил министр.