Байден предложил лишить Трампа допуска к регулярным брифингам разведки

Глава Белого дома Джо Байден предложил лишить его предшественника Дональда Трампа должен допуска к брифингам, которые разведка регулярно проводит для руководства.

Как пояснил президент США, что это связано со «странным поведением Трампа, но не связано со штурмом Капитолия его сторонниками Трампа 6 января, передаёт CBS.

На вопрос журналиста телеканала, почему его беспокоит то, что Трамп мог бы участвовать в таких брифингах, Байден ответил: «Я просто думаю, что нет никакой необходимости в его доступе к разведывательным брифингам. Что толку давать ему разведывательный инструктаж? Какое влияние он вообще оказывает, кроме того, что может оступиться и что-то рассказать?».

Напомним, в США бывшие президенты традиционно получают некоторые разведывательные брифинги даже после того, как покидают свой пост.

Ранее в администрации Белого дома заявили, что вопрос о лишении Трампа брифингов находится на рассмотрении.

