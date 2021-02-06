Боррель подвел итоги визита в Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завершил свой визит в Москву, который состоялся с 4 по 6 февраля.

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных. Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, когда мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией перед стратегическими дебатами по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Совете Европы», – сказал Боррель.

Европейская внешнеполитическая служба сообщает, что во время визита в Москву Боррель провел широкое обсуждение отношений между ЕС и Россией и «глобального геополитического ландшафта» с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, он встретился с представителями российских организаций гражданского общества, в том числе с представителями неправительственных организаций, «которые сталкиваются с серьезными ограничениями в своей работе в результате российского законодательства», членами европейского бизнес-сообщества, а также с российскими учеными и представителями аналитических центров по внутренней и внешней политике России.

Боррель заявил, что Европейский Союз ожидает немедленного и безоговорочного освобождения Алексея Навального вместе с лицами, «произвольно задержанными во время недавних демонстраций».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС решительно осудил решение российских властей выслать трех европейских дипломатов и отверг обвинения в том, что они вели деятельность, несовместимую с их статусом иностранных дипломатов. Боррель призвал российские власти пересмотреть это решение.

5 февраля, во время визита Борреля министерство иностранных дел России объявило «persona non grata» сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии. По данным МИДа иностранные дипломаты принимали участие в несанкционированных акциях протеста странников оппозиционного политика Алексея Навального.