Германия создаст механизм сбора доказательств нарушений прав человека в Белоруссии

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас анонсировал создание механизма по сбору доказательств случаев нарушения прав человека в Белоруссии и сообщил о выделении 21 млн евро на программу поддержки гражданского общества в этой стране, сообщает ТАСС.

Из этого фонда будут выплачиваться, в частности, стипендии студентам, которые были исключены из вузов из-за их участия в демонстрациях оппозиции.

«Мы будем поддерживать независимые СМИ. Мы окажем психологическую помощь жертвам пыток и обеспечим убежище в Германии преследуемым белорусам... И мы создадим механизм, чтобы собирать доказательства против тех, кто нарушает права человека», – заявил Маас во время онлайн-конференции «Солидарность с Белоруссией».

Глава МИД ФРГ пообещал, что «придет день, когда они будут призваны к ответу» и заверил, Германия и ЕС находятся на стороне протестующих.

9 августа 2020 года, в Белоруссии состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

Ранее ЕС ввел три пакета санкций против Белоруссии – в санкционный список включен Александр Лукашенко и более 80 чиновников страны.