В России выявили 16 627 новых случаев заражения COVID-19

В РФ, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявили 16 627 новых заболевших коронавирусом.

Всего к утру субботы, 6 февраля число инфицированных в нашей стране составило 3 951 233. За время пандемии от коронавируса в России излечились 3 436 326 (+22 831) человек. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии в стране стали 76 229 человек, из них 497 за последние 24 часа.

По числу новых вновь лидирует Москва - в российской столице за сутки выявили 2214 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+1248). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+955). Далее следуют Нижегородская область(+472) и Воронежская область (+369).

Ранее сообщалось, что российский врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил, что морозы, которые накрыли Россию, могут вызвать рост заболеваемости коронавирусом.

Как пояснил он, понижение температурного фона загонит людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь и спровоцирует рост заболеваемости COVID,-19. Поэтому сейчас лучше оставаться дома.

«Коронавирус передаётся от человека к человеку, – напомнил Малышев. – А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться, так как всё идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении».

