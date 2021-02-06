Курц против остановки строительства «Северного потока-2» из-за Навального

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к освобождению российского оппозиционного политика Алексея Навального, однако при этом заявил о необходимости завершения строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщает германский еженедельник Welt am Sonntag.

«Я приветствую тот факт, что федеральное правительство Германии придерживается «Северного потока – 2»... Я не верю в увязку необходимой реакции на действия против оппозиционера Навального со строительством «Северного потока – 2». Ошибается всякий, кто думает, что новый трубопровод будет отвечать интересам только России», – заявил Курц изданию.

Австрийский лидер добавил, что от реализации проекта газопровода выиграют Германия, Австрия и некоторые другие европейские страны. При этом Курц заявил о необходимости также обеспечить защиту интересов Украины.

Вчера, 5 февраля, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила о необходимости завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».

4 февраля глава пресс-службы государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может принять решение по санкциям в отношении газопровода «Северного потока – 2» во время завершения его строительства или его сертификации – то есть после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что германская газета Handelsblatt со ссылкой на неназванного американского чиновника из администрации президента США готовы снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на пакет договоренностей с Германией. Издание не сообщило всех требований американской стороны к Германии, но они, якобы, включают в себя гарантии сохранения транзита российского газа через Украину и комплекс мер по снижению зависимости ЕС от российского газа.