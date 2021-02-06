Мьянма зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 «Спутник V» зарегистрирована в Мьянме, сообщается в официальном твиторе российской вакцины.

«Мьянма стала 21-й страной, которая зарегистрировала «Спутник V», сказано в сообщении.

1 февраля в Мьянме призошел военный переворот, в ходе которого арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и большинство государственных чиновников. Было введено чрезвычайное положение сроком на один год, а руководителем страны был провозглашен главнокомандующий вооруженными силами страны Мин Аун Хлайн.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (производящим вакцину «Спутник V») Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса до июня текущего года.

Применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Республика Сербская и Мьянме.