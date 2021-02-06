РФПИ: в России все желающие смогут привиться от коронавируса до лета

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 до июня текущего года, сообщает ТАСС.

«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – сказал Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

По его мнению, в США и Европе вакцинация всех желающих завершится в сентябре - октябре. Глава РФПИ отметил, что на иностранные рынки поставляются очень небольшие количества «Спутника V» и основные поставки идут на внутренний рынок. «И в том числе мы активно запускаем [новые площадки] и поставляем [вакцину] с зарубежных площадок РФПИ», – добавил Дмитриев.

По данным Bloomberg на 2 февраля в ЕС прививку от коронавируса получили 12,7 млн чел (население 448 млн чел), в Великобритании – 9,8 млн чел (население 66 млн чел) в США – 32,8 млн чел (население 332 млн чел), а в Израиле вакцинировалось 5 млн чел (население 8,8 млн чел).