В Европе существенно сократились запасы газа

Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Старого Света опустился почти до 50%.

Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, в настоящее время в ФРГ осталось всего 42,44% запасов, во Франции – 39,65%, на Украине – 52%.

При этом отмечается, что нынешний уровень запасов «голубого топлива» в странах Евросоюза на 2,77% ниже среднего уровня за последние 5 лет.

Предположительно, резкое сокращение запасов газа в Европе произошло из-0за сильного похолодания, которое наблюдалось на континенте.

По прогнозу специалистов, морозы в большинстве стран Европы сохранятся в ближайшие 7-10. В частности, в Восточной Европе температура опустится до 15-20 градусов ниже нуля.

