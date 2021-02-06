В Европе существенно сократились запасы газа
Донат Сорокин/ТАСС
Уровень запасов газа в подземных хранилищах в Старого Света опустился почти до 50%.
Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, в настоящее время в ФРГ осталось всего 42,44% запасов, во Франции – 39,65%, на Украине – 52%.
При этом отмечается, что нынешний уровень запасов «голубого топлива» в странах Евросоюза на 2,77% ниже среднего уровня за последние 5 лет.
Предположительно, резкое сокращение запасов газа в Европе произошло из-0за сильного похолодания, которое наблюдалось на континенте.
По прогнозу специалистов, морозы в большинстве стран Европы сохранятся в ближайшие 7-10. В частности, в Восточной Европе температура опустится до 15-20 градусов ниже нуля.