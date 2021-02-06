В центре Бордо прогремел взрыв

Во французском Бордо прогремел мощный взрыв.

Как передаёт сайт газеты Sud Ouest, взрыв произошёл в здании, находящемся в самом центре города. По данным издания, предварительной причиной взрыва стала утечка газа. Строение получило очень сильные повреждения.

В настоящее время сохраняется угроза обрушения. На место чрезвычайной ситуации направляются автомобили спасательных служб, правоохранительных органов, а также кареты «Скорой помощи».

Другие подробности этого происшествия пока не сообщаются. Также неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие.

