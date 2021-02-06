Врач-ифекционист: морозы могут вызвать в России рост заболеваемости COVID-19

Российский врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предупредил, что морозы, которые накрыли Россию, могут вызвать рост заболеваемости коронавирусом.

Как пояснил он, понижение температурного фона загонит людей в помещения вроде торговых центров и кафе, что в свою очередь и спровоцирует рост заболеваемости COVID,-19. Поэтому сейчас лучше оставаться дома, советует специалист, передаёт РИА Новости.

«Коронавирус передаётся от человека к человеку, – напомнил Малышев. – А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться, так как всё идет от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении».

По словам врача, вероятность того, что в сильные морозы люди будут гулять, мала, а на улице проще держать дистанцию.

«Когда большая группа людей стоит на остановке, есть опасность того, что люди могут заражаться. И надо помнить о масках. Иногда на входе утром, когда люди едут на работу, и двери общие – бывает сильная скученность, тут тоже есть опасность. Требуют надевать в метро маски, а надо и до метро на входе, видишь народ – надень маску» – сказал он.

Кроме того, Малышев отметил, что для снижения риска заболеть людям надо соблюдать все те правила, которые от них требуются, и по возможности оставаться дома.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков, в субботу и воскресенье в Москве воздух в светлое время суток остынет до минус 15, а после полуночи – до минус 18. В понедельник, 8 февраля прогнозируется переменная облачность и довольно кусачие морозы – минус 18-22.

Сильные морозы также ожидаются и в других регионах страны.

Подробно об этом читайте в нашем материале «Прогноз погоды: Россию накроют аномальные морозы».

