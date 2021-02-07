Доктор Мясников назвал самый полезный для человека продукт питания

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый идеальный для человека продукт питания, в котором вообще нет никаких изъянов. По словам специалиста, речь идёт о бобовых, передаёт Lenta.ru.

Как пояснил доктор Мясников, бобовые содержат много клетчатки, без которой человеческий организм не может обойтись.

«Клетчатка снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, бобовые содержат растительный белок, который необходим людям, страдающим повышенным артериальным давлением», – подчеркнул врач.

К тому же, как напомнил он, это низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы B и микроэлементы селен и калий.

«Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Но ничего кроме метеоризма. Но даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли», – резюмировал Мясников.

Ранее сообщалось, что Мясников назвал главные причины развития онкологических заболеваний у человека. По словам специалиста, прежде всего, рак провоцируют канцерогены, а самый большой и опасный из них – это табачный дым.

«Табачный дым – это минимум 40% процентов всей онкологии, всех раков, – подчеркнул Мясников. – То есть каждый второй, у которого диагностировано онкологическое заболевание, получил его от контакта с табаком. Это либо активный курильщик, либо вторичный курильщик, либо человек, вокруг которого курят».

Как пояснил врач, в табачном дыме содержится около 700 канцерогенов. Среди продуктов, содержащих больше количество канцерогенов относятся шпроты и пережаренное растительное масло.

