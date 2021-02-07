Коронавирус в России: за сутки число заболевших COVID-19 выросло на 16 тыс.

По информации оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 16 627 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру воскресенья, 7 февраля число инфицированных в нашей стране составило 3 951 233.

За время пандемии от COVID-19 в нашей стране излечились 3 436 326 (+22 831) человек. Жертвами ковида за весь период эпидемии в стране стали 76 229 человек, из них 497 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших лидирует Москва - в российской столице за сутки выявили 2214 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+1248). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+955). Далее следуют Нижегородская область(+472) и Воронежская область (+369).

Ранее сообщалось, что учёные вирусологи рассказали, когда россияне могут отказаться от обязательного ношения масок. В частности, по словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима необходимо соблюдение целого ряда факторов, среди которых наличие коллективного иммунитета и проведение массовой вакцинации.

«Количество заболевших коронавирусом должно резко снизиться, – подчеркнула специалист. – Если смотреть данные 2020 года, то спад заболеваемости был зафиксирован в конце весны, летом было относительно спокойно. Поэтому я считаю, что вероятнее всего к концу весны 2021 года от ношения масок нам получится отказаться», – предположила она.

При этом Скорпилева напомнила, что у любой инфекции есть свои сезоны, и скорее всего к лету пойдет резкий спад заболеваемости ковидом. Однако, как подчеркнула она, пока ещё многое непонятно.

