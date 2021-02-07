После регистрации в ЕС «Спутник V» Австрия может начать его производство

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью германскому изданию Welt am Sonntag заявил, что его страна готова организовать у себя производство российской и китайской вакцин от коронавируса SARS-CoV-2, если они будут зарегистрированы Европейским агентством по лекарственным препаратам.

Отвечая на вопрос о готовности самому сделать прививку российским или китайским препаратом, Курц ответил утвердительно: «Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе».

По словам австрийского руководителя, в вопросе регистрации и производства вакцин не должно быть политики. «В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», – сказал Курц.

19 января Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Европейское агентство лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что применение вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Республика Сербская и Мьянме.