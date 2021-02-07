США не снимут санкции с Ирана до переговоров о возобновлении «ядерной сделки»

Президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон не будет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, сообщает ТАСС

Байден считает, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана выше уровня, предусмотренного «ядерной сделкой».

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники «ядерной сделки» – Иран, России, Китай, Великобритании, Франция и Германия выступили за сохранение соглашения. Однако экономические санкции США практически прекратили экспорт нефти из Ирана. Если в 2017 году Тегеран экспортировал около двух миллионов баррелей в сутки, то конце 2020 года экспорт упал до 160 тысяч баррелей в день.

В декабре 2020 года парламент Ирана принял закон под названием «Стратегический план действий по отмене санкций». Документ обязал правительство производить 120 кг урана в год с уровнем обогащения в 20%. Уровень обогащения в 20% является «пограничным» уровнем для не оружейного урана, который используется в исследовательских целях на ядерных ректорах. Предусмотрено также увеличение производства низкообогащенного урана до 500 кг в месяц и задействование тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и 164 центрифуг IR-6 в Фордо, с увеличением их количества до тысячи. Кроме того, планируется открытие завода по производству металлического урана в Исфахане и восстановление 40-мегаваттного тяжеловодного реактора в Араке. Закон давал месяц на ослабление санкций в отношении нефтегазового сектора Ирана и восстановления доступа страны к международной банковской системе.

США, не смотря на то, что вышли из ядерной сделки и наложили на Тегеран санкции, требуют от Ирана продолжать выполнять условия соглашения.