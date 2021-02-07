В Дагестане двух росгвардейцев задержали по подозрению в убийстве экс-чиновника

Двое сотрудников Управления Росгвардии по Дагестану задержаны по подозрению в убийстве 34-летнего экс-глава населённого пункта Новокули. Известно, что мужчина скончался в отделении полиции в Махачкале.

Как передаёт агентство «Интерфакс», по версии следствия, 6 февраля примерно в 20:00 мск в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району столицы Дагестана, из-за ранее возникших неприязненных отношений, с целью убийства, двое сотрудников Росгвардии из имевшихся при них огнестрельного оружия произвели многочисленные выстрелы в местного жителя.

Мужчина умер на месте. Подозреваемые задержаны. Дело возбуждено по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Предположительно, причиной случившегося мог стать земельный спор.

