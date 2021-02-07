В Германии привитые от коронавируса заразились британским штаммом

В Германии 14 постояльцев дома престарелых заразились британским штаммом SARS-CoV-2, хотя ранее им была сделана прививка от коронавируса препаратом Pfizer, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Focus

«В доме престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка», — говорится в сообщении.

Постояльцы дома престарелых, а также сотрудники и члены их семей помещены на карантин.

Как сообщил представитель района Оснабрюк Буркхард Рипенхофф, у всех зараженных болезнь протекала в бессимптомной или легкой форме, что, по мнению врачей, может быть связано с эффектом от вакцинации.

В Евросоюзе одобрены три вакцины от коронавируса: от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, компании Moderna, а также препарат от британско-шведской компании AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что совет здравоохранения Нидерландов не рекомендовал применять вакцину от коронавируса AstraZeneca людям старше 65 лет из-за сомнений в ее эффективности для этой возрастной группы, сообщает местный телеканал NOS.

Аналогичное решение приняли органы здравоохранения Дании и Норвегии, которые не рекомендуют применять вакцину AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет.

А Итальянское агентство по лекарственным средствам не рекомендовало применение вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет.