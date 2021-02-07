В Санкт-Петербурге прививку от коронавируса получили более 100 тыс человек

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19 сообщил, что прививку от коронавируса получили более 102 тыс человек, сообщает ТАСС.

«За весь период в Петербурге вакцинировано 102 304 человека. Из них 21 417 полностью закончили цикл вакцинации (получили второй компонент вакцины «Спутник V» – Эксперт). За прошедшие сутки первично привит 7 841 человек, вторично - 1 808», – сказано в сообщении совета.

По данным координационного совета, количество свободных коек для больных с коронавирусом в стационарах Санкт-Петербурга увеличилось до 44,9%. «Количество поступлений пациентов в стационары и общее суточное число взятых проб ПЦР на SARS-CoV-2 в сравнении с прошлой субботой показали снижение соответственно на 21,6% и 12,1%», – говорится в сообщении совета.

За время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 343 640 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 245 947 человек, а умерло 10 042 пациента.

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что все жители России смогут вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2 до июня текущего года, сообщает ТАСС. «Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия – фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», – сказал Дмитриев.