В Великобритании исключили введение паспортов вакцинации от коронавируса

Министр Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави в интервью телеканалу Sky News заявил, что его страна не будет вводить паспорта вакцинации для сделавших прививку от коронавируса SARS-CoV-2.

«Мы точно не собираемся вводить его в рамках программы внедрения вакцины», – сказал Захави.

По словам чиновника, желающие смогут попросить справку о вакцинации у врача, если она понадобится им для въезда в другие страны.

17 января французское правительство заявило, что введение общеевропейского паспорта вакцинации нарушит равенство в правах граждан Европейского союза.

«Это дискуссия, в которой нет необходимости. Мы очень неодобрительно относимся к такой идее. Если мы говорим о документе, который разрешает вам поехать в Европу, я считаю, что это очень преждевременно. Франция считает, что нам не следует начинать обсуждение сейчас. Когда доступ к вакцине станет всеобщим, это будет уже другая тема», – заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон.

15 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания взаимного признанного странами ЕС сертификата вакцинации.

«Это медицинская необходимость. Однако важно найти правильный баланс, который обеспечит равные возможности тех, кто уже имеет и еще не имеет доступа к вакцинации, этот вопрос будет в ближайшее время обсуждаться со специалистами по медицине», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Лиссабоне.

Ранее Греция призвала ЕС принять стандартный документ о вакцинации, который позволит туристам беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.