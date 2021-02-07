Вирусологи рассказали, когда в России могут отменить мосочный режим

Российские учёные вирусологи рассказали, когда россияне могут отказаться от обязательного ношения масок. По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима необходимо соблюдение целого ряда факторов, среди которых наличие коллективного иммунитета и проведение массовой вакцинации, передаёт РБК.

«Количество заболевших коронавирусом должно резко снизиться, – подчеркнула специалист. – Если смотреть данные 2020 года, то спад заболеваемости был зафиксирован в конце весны, летом было относительно спокойно. Поэтому я считаю, что вероятнее всего к концу весны 2021 года от ношения масок нам получится отказаться», – предположила она.

При этом Скорпилева напомнила, что у любой инфекции есть свои сезоны, и скорее всего к лету пойдет резкий спад заболеваемости ковидом. Однако, как подчеркнула она, пока ещё многое непонятно.

В свою очередь врач-вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что в настоящее время ситуация с COVID-19 относительно неплохая. По его мнению, в этом году удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

«Что касается традиционного сезона ОРВИ, который у нас приходится на февраль-март, то я не думаю, что из-за него возможно серьезная вспышка коронавируса. По всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибёшься. Кроме того, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо. Если такая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом масочный режим вообще снимут», – полагает специалист.

Более оптимистично настроен аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он уверен, что масочный режим в России отменят ещё раньше. При этом он признал, что точные прогнозы делать пока сложно.

«Но есть вероятность того, что уже в апреле-мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», – заявил он.

Летом же, как убеждён Болибок, маски россиянам вообще будет не нужны. А вот осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями, среди которых будет и коронавирус.

«Надо будет смотреть, возникнет ли всплеск по COVID-19 и сколько будет тяжёлых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска – очень нужная и надежная вещь, защищающая не только от коронавируса, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. Но главное, это добиться коллективного иммунитета более 70% по антителам», – резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что по данным на 6 февраля, в РФ выявили 16 627 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы число инфицированных в нашей стране составило 3 951 233. За время пандемии от коронавируса в России излечились 3 436 326 (+22 831) человек. Жертвами COVID-19 за весь период эпидемии в стране стали 76 229 человек, из них 497 за последние 24 часа.

По числу новых вновь лидирует Москва - в российской столице за сутки выявили 2214 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+1248). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+955). Далее следуют Нижегородская область(+472) и Воронежская область (+369).