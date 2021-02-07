ВОЗ обнаружила в Ухане «важные улики» в ходе расследования происхождения коронавируса

Эксперты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые прибыли в китайский город Ухань 14 января 2021 года, с целью расследовать происхождение коронавируса SARS-CoV-2, заявили, что обнаружили «важные улики» на местном рынке морепродуктов, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, входящий в миссию ВОЗ, заявил Bloomberg, что продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения коронавирусом (в декабре 2019 года – Эксперт), и «он все еще практически не поврежден». «Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, они оставили посуду, они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели», – сказал Питер Дашак.

29 января 2021 года, после двухнедельного карантина, специалисты ВОЗ смогли приступить к работе. Они отправились в городскую больницу Уханя, куда поступили в декабре позапрошлого года первые больные COVID-19.

Затем эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, из которого, по одной из версий, мог распространиться коронавирус.

Ранее сообщалось, что китайские власти отказывали специалистам ВОЗ в праве попасть в страну. ВОЗ вела с Пекином многомесячные переговоры, по результатам которых ее специалистов должны были пустить в Китай еще в декабре прошлого года. Однако Китай в последний момент не выдал въездные визы международным специалистам. «Для того чтобы обеспечить экспертам ВОЗ успешную работу в Китае, им необходимо пройти формальности в соответствии с установленными процедурами», — заявила Хуа Чуньин на брифинге.

В декабре 2020 года информационное агентство Associated Press (AP) опубликовало результаты многомесячного расследования, в которых говорится, что любые исследования о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 в Китае находятся под жестким контролем властей. AP утверждает, что обладает китайскими секретными документами, содержащими служебные сведения из кабинета министров Китая и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Кроме того, расследование опирается на десятки интервью с китайскими и иностранными учеными. По сведениям АР, правительство Китая следит за всеми научными исследованиями и требует, чтобы публикация любых данных была одобрена новой специальной комиссией, которая подчиняется непосредственно председателю КНР Си Цзиньпину.

AP утверждает, что ранее группа исследователей посетила в Китае пещеру, где обитают летучие мыши, и смогла взять образцы, но они были конфискованы правительством, а специалистам приказали не разговаривать с прессой. Сотрудники AP предприняли также попытку попасть в эту пещеру, но полиция и люди в штатском, следившие в Китае за журналистами, блокировали доступ к пещере с летучими мышами. Агентство делает вывод, что тотальный контроль китайских властей подчинен одной лишь цели — отвести от Китая любые подозрения относительно причин появления коронавируса.