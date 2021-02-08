Акции дня: бумаги «М.Видео» растут в ожидании новой дивполитики

Акции ритейлера электроники «М.Видео» торговались лучше рынка по итогам дневной сессии на Мосбирже в понедельник, 8 февраля. За торги бумаги подорожали на +9,61% до 803 рублей за акцию.

Во вторник, 9 февраля компания представит новую стратегию развития, а также озвучит предварительные результаты по операционной деятельности и дивидендной политике компании за 2020 год. Ранее в группе «М.Видео-Эльдорадо» не исключали возвращения к практике регулярных дивидендных выплат. Бумаги отыгрывают «спекулятивные ожидания новой стратегии», считает эксперт инвесткомпании «Фридом Финанс».

Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +1,57% до 3345,9 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,11% до 1461,97 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:01 мск составила 60,2 долларов за баррель (+1,45%). Российская валюта укреплялась – 74,25 рублей за доллар.