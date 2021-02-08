Будущее российских беспилотников

По оценкам аналитического центра AeroNet, объем мирового рынка беспилотных воздушных судов в 2019 году превысил 14 млрд долларов, а к 2024 году составит 43 миллиарда при среднегодовом росте 20,5%. Interact Analysis прогнозирует, что к 2022 году в мире будет продано свыше 620 тысяч только коммерческих дронов (т.е. не считая потребительский сегмент), из них 12 тысяч — высокоавтономных аппаратов (оснащены функциями обнаружения на траектории полета и самостоятельного обхода препятствий; несколькими аварийными системами, так что если одна из них выйдет из строя, дрон все равно будет работать).

Однако сегодня эти цифры уже представляются заниженными. Федеральное авиационное управление США (FAA) признало, что оно недооценивало скорость распространения дронов: по его прогнозам, число коммерческих БВС в США должно было вырасти до 450 тыс. аппаратов к 2022 году, однако этот показатель был превышен уже в 2019 году.

Емкость российского рынка дронов составляет, по разным оценкам, от 5 до 10 млрд рублей, на нем работают около 200 отечественных компаний.Крупных российских компаний (со штатом 100 и более сотрудников), занимающихся разработкой и производством дронов, единицы. Они базируются в Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске. Так, ижевская ZALA Aero Group (входит в концерн «Калашников») помимо военных дронов выпускает беспилотники для коммерческого использования, в том числе конвертопланы и БВС вертолетного типа. Кроме того, эта компания является ведущим в стране поставщиком комплексных услуг по дистанционному зондированию земли для нефтегазовой промышленности.

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