Дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы

Дети сотрудников Росгвардии и МВД смогут воспользоваться льготами при поступлении в профильные вузы, следует из данных электронной базы Госдумы. Соответствующий законопроект уже поддержан правительством и депутатами от «Единой России». Авторами документа являются депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов, которые указали, что сейчас приоритетное поступление в профильные учебные заведения есть только у детей военных. Отсутствие такого права у детей силовиков создает правовое неравенство, считают парламентарии.

Поправки предполагают предоставление приоритета при поступлении в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии, детям силовиков, а также контрактникам в войсках национальной гвардии, чей стаж составляет не менее 20 лет.

В правительстве не видят дискриминации в данном законопроекте, поскольку нововведение не будет влиять на поступление других студентов. Помимо этого авторы инициативы должны будут согласовать ее положения с федеральным законом «О службе в органах внутренних дел России», сообщили в правительстве РФ.

Ранее начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко заявлял, что участники движения смогут при поступлении в вуз получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. В Минобразования на это ответили, что абитуриенту следует иметь личные достижения помимо членства в «Юнармии».

