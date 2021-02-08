Эксперт: Россия вышла на третье место в мире по инвестиционной привлекательности

Fitch по-прежнему верит в Россию

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте (РДЭ) на уровне ВВВ со стабильным прогнозом, сообщило агентство. В числе несомненных плюсов экономики РФ в Fitch отметили надежную политическую структуру, сильный внешний баланс. Негативным фактором для страны остаются санкционные риски.

Помимо этого, РДЭ России отражает и самый низкий уровень общего государственного долга по отношению к ВВП в группе аналогичных по рейтингу стран, отмечает Fitch. Против этих факторов выступают низкий потенциал роста ВВП России, слабое управление по сравнению с другими странами, высокая сырьевая зависимость и геополитические риски, говорится в сообщении агентства.

Присваивая стране стабильный прогноз, в агентстве опирались на то, что политический ответ России на шок Covid-19 и нестабильные цены на нефть был своевременным: это позволило стране укрепить макроэкономическую стабильность и сохранить прочность суверенных балансов. В качестве позитивных факторов были отмечены приверженность инфляционному таргетированию, гибкость обменного курса и продуманная фискальная стратегия.

В агентстве также обратили внимание на то, что российская экономика сократилась в 2020 году примерно на 3,1% — по сравнению с ожидавшимися для стран этой рейтинговой группы 6,9%. В 2021 году Fitch прогнозирует рост российского ВВП на 3%, несмотря на давление, которое окажет на экономическую активность вторая волна Covid-19 в начале года. При этом, считает Fitch, в 2022 году рост ВВП замедлится до 2,7%.

В то же время, отмечает Fitch, высокие геополитические риски и ограниченные перспективы структурных реформ не позволяют изменить прогноз на позитивный. Санкционные риски для России по-прежнему высоки и давят на рейтинг. В последнее время основное внимание американских властей было сосредоточено на предотвращении завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», но законодательство США может быть использовано и для удара по иностранным инвестициям в российские облигации, номинированные в национальной валюте (для предотвращения якобы имеющего место «вмешательства в выборы») и в нефтегазовый сектор. В агентстве не ожидают неминуемых новых санкций США в ближайшие дни, поскольку администрации Байдена требуется время для выстраивания своей политики, однако видят сферу этих отношений неопределенной и подверженной риску.

Что касается санкционного давления, связанного с арестом Алексея Навального и последовавшими за этим протестными акциями, Fitсh отмечает более внушительный, чем раньше, масштаб выступлений и возможность нарастания социальной напряженности. Не носящий тактических угроз для власти, этот процесс, тем не менее, способен, по мнению агентства, осложнить получение конституционного большинства в Госдуме и привести к более слабой бюджетной консолидации. Fitch также отмечает, что все это происходит на фоне прошлогоднего принятия конституционных поправок, позволяющих президенту Владимиру Путину претендовать еще на два президентских срока и закрепляющих централизацию власти. Хотя краткосрочная неопределенность была таким образом снижена, в агентстве считают, что гуманитарные противоречия углубились, а прогресс в устранении институциональных слабостей, вызывающих рост социальной напряженности, стал менее вероятен.

На протяжении последних десяти лет инвестиционные кредитные рейтинги России удерживали позиции на уровне ВВB- (надежность ниже среднего) за счет сильного суверенного баланса, надежных внешних финансов и макроэкономической политики. Эти факторы противостояли слабым перспективам роста, высокой сырьевой зависимости, низким стандартам управления и геополитической напряженности.

В Россию верит не только Fitch

Рейтинг был бы на ступень выше, если бы не санкционные действия США и стран Евросоюза, считает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В течение минувших трех лет профицит бюджета, низкий госдолг и крупные валютные резервы позволяли выдерживать введенные Западом санкции, включая ограничения на инвестиции в новый госдолг. Способность России противостоять внешним ударам поддерживалась повышением гибкости обменного курса и соблюдением бюджетного правила, что позволяло ограничивать влияние волатильности нефтяных цен на экономику страны. Даже в условиях пандемии темпы снижения ВВП России оказались меньше прогнозных 3,8% и составили 3,1% — в то время как ВВП Евросоюза упал на рекордные 7,8%. А восстановление деловой активности и начало массовой вакцинации населения позволяет, по недавно опубликованным данным агентства Blomberg, рассчитывать на рост ВВП в России на уровне 3%.

Важным фактором, по мнению Корнейчука, стало и нежелание стран Евросоюза, убедившихся в неэффективности антироссийских санкций, продлевать их в этом году. Поэтому подтверждение Fitch рейтинга России, заслуживает скорее внимания, чем удивления. «Надеемся, что констатация инвестиционного рейтинга России на уровне BBB со стабильным прогнозом будет способствовать возврату и притоку иностранных инвестиций в нашу страну, которая остро в них нуждается, — говорит он. — По инвестиционной привлекательности Россия уверенно вышла на третье место в мире, уступая лишь США и Китаю».

Долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте от еще двух международных рейтинговых агентств — Standard & Poor’s и Moody’s — также находится сегодня на инвестиционном уровне BBB- (прогноз стабильный) и Baa3 (прогноз стабильный) соответственно. Успехи нашей страны в противодействии распространению пандемии и открытость предоставления результатов, готовность делиться результатами исследований и вакциной для населения создают хорошую основу для активизации инвестиционной деятельности иностранного капитала в России и самой России за рубежом, подводит итог Валерий Корнейчук.

А дальше упираемся в потолок

Сохранение Fitch долгосрочного кредитного рейтинга со стабильным прогнозом — хороший знак для России с точки зрения поддержания стабильности основных макроэкономических показателей на ближайшие несколько лет, уверен главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Для России это уже второй положительный сигнал в нынешнем году: в середине января рейтинг на уровне ВВВ подтвердило агентство S&P. В целом эти рейтинги дают положительную оценку экономическим действиям властей по преодолению негативных последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

По словам Антонова, агентство довольно последовательно в своих отчетах. Так, в последнем обзоре, так же, как и в предыдущем, по-прежнему указывается на слабую веру в антироссийские санкции: новые секторальные санкции, считает Fitch, маловероятны, а из возможных указано расширение ограничений на новые выпуски рублевых облигаций ОФЗ и некоторых финансовых институтов.

«В целом с прогнозом Fitch вполне можно согласиться, но ожидать скорого повышения рейтинга не следует, считает эксперт. В РФ по-прежнему сохраняется множество структурных проблем — достаточно упомянуть сырьевую зависимость и отсутствие реальных возможностей для активного роста сектора малого и среднего предпринимательства. А ситуация с пандемией еще больше усложнила решение этих проблем», — заключает Алексей Антонов.