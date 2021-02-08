Европейские газовые хранилища заполнены менее чем наполовину

По данным Gas Infrastructure Europe запасы газа в подземных газовых хранилищах (ПГХ) Европы сократились до уровня ниже 50%, сообщает ТАСС. По состоянию на 6 февраля из европейских ПХГ отобрано 47 млрд куб. м газа, что на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к этой зиме, и уже на 8% превышает отбор за всю прошлую зиму.

На фоне холодной зимы в Европе и низких запасов газа «Газпром» рассчитывает нарастить свой экспорт в этот регион. «Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ "Газпрома" в Европе в текущем году», – заявили в «Газпроме».

Ранее генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что в 2020 году компания поставила в страны Европы и Турции около 175 млрд кубометров газа. В январе 2021 года «Газпром» в январе увеличил экспорт на 45,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 19,4 млрд куб. м газа, что стало лучшим показателем для января за всю историю экспортных поставок компании.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах стоимость газа с поставкой 12 января составила 284 доллара за тысячу кубометров, в то время как в июле этого года газ в стране торговался по 70 долларов за тысячу кубов.

В Испании газ дорожал до 660 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным историческим рекордом для страны.

Еще сильнее цены на газ выросли в Азии: спотовые котировки на хабе JKM подскочили в 10 раз и в начале текущей недели превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.

Однако и эта цена не способна ликвидировать дефицит на азиатском рынке – компания Exxon Mobil продала СПГ с поставкой в январе по цене 1250 долларов за тысячу кубометров, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.