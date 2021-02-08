Курс доллара: рубль отправили в новый коридор

Рубль очень уверенно завершил первую рабочую недель февраля, заметно укрепившись вечером 5 февраля в обеих парах.

Факторами роста национальной валюты в конце недели, по мнению большинства экспертов, стали идущие вверх мировые цены на «чёрное золото», позитивная динамика внешних площадок, а также отсутствии новых заявлений западных политиков о возможном введении секторальных санкций против нашей страны из-за ситуации вокруг Алексея Навального.

Немного успокоил глобальных игроков и тот факт, что сторонники оппозиционера объявили о приостановке протестных акций в стране. К слову, «дело Навального» стало предметом обсуждения в ходе переговоров, между верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Несмотря на грозное заявление евродипломата о том, что Европейский Союз ожидает немедленного и безоговорочного освобождения Навального вместе с лицами, «произвольно задержанными во время недавних демонстраций», по факту пока ни одна страна-член объединения не внесла предложений о санкциях в отношении Москвы.

Всё это, плюс оптимизм инвесторов относительно надежд на то, что вакцинация от COVID-19 и дополнительные стимулы в США ускорят восстановление не только американской экономики, но и экономик других государств мира, сыграло в пользу рубль, который на завершившейся неделе стал одной из лучших валют среди своих коллег по сегменту EM. Так, к закрытию основной сессии на Московской бирже в пятницу курс доллара составил 74,62 руб., а курс евро – 89,73. Таким образом, по сравнению с закрытием 29 января «американец» подешевел на 82 коп., а «европеец» и вовсе потерял 1,94 руб.

Мнения и прогнозы экспертов по курс рубля

Как напомнил Владимир Зотов из УБРиР курсовую динамику на завершившейся неделе формировали два фактора, которые фактически нивелировали друг друга. Речь, как пояснил он, идёт о негативе, связанном с Навальным и позитиве из-за мощного ростра нефтяных котировок.

«На начавшей неделе, как мы полагаем, фактор Навального немного отойдёт на второй план, а вот цены на «чёрное золото» продолжат идти вверх, устремившись к важному уровню в 60 долл. за бочку, что окажет существенное влияние на ситуацию в обеих валютных парах. В этой связи в ближайшие дни пара доллар-рубль будет находиться в нижней границе коридора 74,00-76,00 руб., а пара евро-рубль внизу диапазона 89,00-91,00», – предположил эксперт.

Богдан Зварич из «Промсвязьбанка» также уверен, что рубль продолжит укрепляться к основным резервным мировым валютам. По его мнению, этому будут способствовать цены на нефть и некоторое снижение геополитической напряженности.

Кроме того, как считает, он можно ждать продолжения восстановления интереса глобальных игроков к риску на фоне массовой вакцинации, которая набирает обороты, а также на надеждах, что пакет помощи экономике США будет принят в полном объёме.

«В такой благоприятной ситуации наша валюта ещё сможет прибавить. В частности, пару доллар-рубль на этой неделе мы видим в пределах 73,00-75,00. В случае же улучшения внешней конъюнктуры вероятнее всего рубль протестирует нижнюю границу этого диапазона», – прогнозирует Зварич.

Ещё более оптимистичен Владимир Евстифеев, который уверен, что на этой неделе рубль отправится в новый коридор. Он подчеркнул, что пока внешнеполитическая риторика новой администрации Белого дома сводится к возможности санкций с минимальным ущербом для российской.

«Это позволяет кривой доходности ОФЗ перестать идти вверх и создаёт великолепные возможности для коррекции. Поэтому мы не ждём в ближайшие дни ослабления рубля, а на фоне дорожающей нефти видим рубль ниже 75,00 за доллар», – сказал он.

Виталий Громадин и вовсе видит пару рубль-доллар в нижних границах коридора 73,00-76,00. По его мнению, это станет возможно, благодаря тому, что геополитические риски заметно снизились и не станут оказывать заметного негативного влияния на курсовую динамику.

«При этом рынке существенно возрос интерес со стороны инвесторов к рисковым активам. Кроме того, российский Минфин в феврале выделяет на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила более 45,5 млрд руб., что меньше, чем объёмы покупок в январе (106,3 млрд). Но это скорее позитивный момент для национальной валюты, для которой эта неделя может стать лучшей с начала года», заявил эксперт.