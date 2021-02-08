В Ливии появилось новое правительство национального согласия

Главные стороны вооруженного конфликта в Ливии выбрали в Женеве на организованном при посредничестве ООН Форуме по Ливии новое переходное правительство национального единства (GNA). Оно будет возглавлять Ливию до проведения общенациональных выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года.

Премьер-министром Ливии избран бизнесмен Абдул Хамид Дбейба. Он будет работать вместе с бывшим послом Ливии в Греции Мухаммедом Юнисом Менфи, который возглавит Президентский совет.

Избрание Дбейбы стало большим сюрпризом, потому что он обошел нескольких политических тяжеловесов. Дбейба - родственник Али Дабайбы, одного из самых богатых ливийцев, работавшего в правительстве Каддафи, а после его свержения обвинявшегося в расхищении общественных средств.

Напомним, Ливия уже шесть лет расколота на две большие части, Запад и Восток. В столице Триполи находится признанное международным сообществом Правительство национального согласия во главе с премьер-министром (теперь уже, похоже, бывшим) Фаизом Сараджем. При этом правительство Сараджа контролирует лишь малую часть страны вокруг Триполи. Приблизительно две трети территории Ливии находятся под контролем заседающего в Тобруке однопалатного парламента, Палаты представителей. На стороне парламента стоит фельдмаршал Халифа Хафтар. Его Ливийская национальная армия (LNA) попыталась весной 2019 года взять Триполи, что привело к наиболее острой вспышке гражданской войны в Ливии.

Наступление Хафтара на Триполи в конце концов закончилось безрезультатно. Устоять Сараджу помогла Турция, приславшая в Триполи не только оружие и военную технику, но и войска. Вмешательство иностранных государств значительно осложнило мирный процесс в Ливии. Турция поддерживает Триполи, а Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия.

В октябре прошлого года Хафтар и Сарадж под давлением международного сообщества согласились на прекращение огня. 14-месячная гражданская война формально закончилась, но до фактического мира еще далеко. В Ливии по-прежнему остаются 20 тыс. иностранных наемников, включая действующих на стороне Турции и Триполи наемников из Сирии, несмотря на то, что в соглашении о прекращении огня есть отдельный пункт, требующий их вывода с территории Ливии.

Продолжаются, утверждает Wall Street Journal (WSJ), и поставки оружия в Ливию несмотря на эмбарго ООН. WSJ, например, утверждает со ссылкой на неназванного дипломата, что в январе 2021 года в Ливию прибыли десять самолетов из России и, как минимум 5 из Турции.

Теперь новое переходное правительство национального согласия должен утвердить парламент. Его также должны принять и простые ливийцы и, что особенно важно, многочисленные милиции и вооруженные организации.

Обнадеживает, что представитель фельдмаршала Хафтара заявил, что LNA признает результат диалога в Женеве. Впрочем, это еще ничего не значит, потому что Форумы и конференции по Ливии проводились за 10 лет посткаддафиевской истории уже много раз. На них принимались важные и полезные соглашения, однако противоборствующие стороны, заявляя сначала об их признании, затем срывали. Хочется надеяться, что в этот раз все будет по-другому и что многострадальная Ливия в конце года проведет выборы и в ней наконец воцарится долгожданный мир.