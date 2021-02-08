Масочный режим в России могут отменить уже в 2021 году

В Роспотребнадзоре сообщили, что масочный режим в России может быть отменен уже в 2021 году при условии соблюдения россиянами профилактических мер против коронавируса, рассказала агентству «РИА Новости» замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная.

«Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски», – рассказала специалист. Она уточнила, что для победы над эпидемией необходимо, чтобы иммунитет к коронавирусу сформировался не менее чем у 60-70% населения страны.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россияне могут отказаться от ношения масок в текущем году. По мнению ряда экспертов, маски в России можно будет перестать носить к началу лета. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предположил, что масочный режим будет отменен приблизительно к концу весны, после того, как 60-70% населения получат иммунитет к коронавирусу.

В России по данным на 8 февраля зафиксирован минимальный суточный прирост коронавируса, начиная с октября прошлого года, - 15 916 случаев в 85 регионах. За все время пандемии в России зарегистрировали более 3,9 млн случаев болезни.

Россия с данным показателем занимает пятое место в мировом антирейтинге стран по заболеваемости коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США (27 млн случаев), далее следуют Индия (10,8 млн), Бразилия (9,5 млн), Великобритания (4 млн). Общее число заболевших COVID в мире составило 106,2 млн случаев, скончались 2,3 млн человек.

