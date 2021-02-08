Цена на нефть превысила отметку в $60

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше отметки в $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Уточняется, что аналогичного показателя цена на сырье достигла впервые с 29 января 2020 года. А отметку в $60 за баррель в последний раз цена Brent превышала 7 января 2020 года.

По состоянию на 8.25 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в апреле выросла на 0,77% и торгуется по $60,01 (+1,11%) за баррель, цена фьючерсов на WTI с поставками в марте поднялась на 1,18%, до $57,53 за баррель.

Аналитики отмечают позитивный настрой участников рынка благодаря массовой вакцинации населения планеты от коронавирусной инфекции. По последним данным ВОЗ, ежедневно в мире делается 4,5 миллионов прививок от COVID. Показатель в 3,5 раза превысил результат прошлого месяца. В организации заверили, что интенсивность процесса вакцинации будет увеличиваться. На 4 февраля было вакцинировано 119 миллионов человек в 67 странах мира. Также в ВОЗ отмечают снижение числа новых случаев коронавируса в сутки. Например, в США 7 февраля заболело лишь 122 тысячи человек, что в 2,3 раза меньше, чем в этот же день месяцем ранее.

