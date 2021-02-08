Первый займ без процентов: реальность или миф

Зачастую, когда срочно требуется определенная сумма денег, многие люди обращаются в многочисленные микрофинансовые организации: получить займ у них можно по паспорту и сразу. МФО, с целью привлечения новых заемщиков, часто предлагают взять небольшой первый займ без процентов на короткий срок. Проценты за пользование не начисляются: сколько взял, столько и вернул.

Центр займов: что это такое, и какие преимущества он может предоставить

Немного о беспроцентных предложениях МФО: получить займ без процентов в конкретной микрофинансовой организации можно будет только один раз, при первом обращении в компанию. Если клиент досрочно или вовремя погасил задолженность, то при повторном обращении в эту же компанию, ему предложат более лояльные условия: крупную сумму и больший срок возврата. Проценты по займу также будут ниже.

Если же есть желание пользоваться подобными предложениями регулярно, то можно раз за разом обращаться в разные МФО, которые на день оформления заявки предлагают беспроцентные займы. Теперь более подробно о центрах займов.

Центром займов можно назвать специализированный финансовый онлайн-сервис, на страницах которого представлены практически все легальные и зарегистрированные в ЦБ, микрофинансовые организации, выдающие «быстрые» займы без необходимости сбора документов: достаточно будет паспорта, в некоторых случаях понадобится СНИЛС или ИНН.

Несмотря на то, что МФО редко обращают внимание на прошлые просроченные платежи клиента, которые он допускал в других микрофинансовых организациях или банках, иногда и они отказывают в новом займе. Клиенту приходится переходить на сайт другой компании и повторно заполнять анкету.

Это очень неудобно и занимает определенное время: многие центры займов предлагают один раз заполнить заявку, после чего она автоматически будет разослана во все МФО. Клиенту останется лишь ознакомиться с предлагаемыми условиями и выбрать наиболее выгодный займ.

Как получить первый займ без процентов

Процедура получения ничем не отличается от любых других кредитных продуктов: на сайте МФО или центра займов, необходимо найти конкретное предложение - первый займ без процентов и ознакомиться с условиями получения. После чего заполняются все поля заявки, которая затем отправляется на рассмотрение.

Как правило, время ожидания решения занимает от 1-й минуты до пары часов: все будет зависеть от конкретной МФО. Если одобрение на займ получено, с клиентом связывается представитель компании для уточнения конечных деталей и оформления договора. Вся процедура происходит в онлайн-режиме, никуда ходить не надо.

В договоре, который клиент получит на электронную почту, будет указана сумма займа, срок возврата и график платежей. Если сумма небольшая, то МФО может предложить вернуть задолженность единым платежом. Получить деньги можно будет на карту любого банка, электронный кошелек, номер мобильного телефона или безналичным способом на банковский счет клиента.